إليسا تضرب مجددًا: "صار بدنا مطار تاني"

فقد دعت إلى إنشاء مطار ثانٍ في لبنان، حيث كتبت في منشور على منصة "إكس" في وقت متأخر من مساء أمس:
"موضوع فتح مطار تاني صار حتمي !!!!"
جاء ذلك بعدما هاجم عدد من أنصار حزب الله، مساء أمس، موكبًا تابعًا للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أثناء توجهه إلى مطار بيروت، ما أدى إلى إصابة نائب قائد اليونيفيل.
فيما أعربت اليونيفيل عن صدمتها من الاعتداء، معتبرةً أنه انتهاك للقانون الدولي.
يُذكر أن هذه التوترات وأعمال الشغب جاءت عقب منع طائرتين إيرانيتين تقلان ركابًا لبنانيين من الهبوط في مطار بيروت، وذلك بعد تحذير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للغة العربية، أفيخاي أدرعي، من أن فيلق القدس وحزب الله يستغلان مطار بيروت الدولي في الأسابيع الأخيرة عبر رحلات مدنية، في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسليح حزب الله.
بينما أوضح مسؤول في مطار بيروت أن المطار تلقى طلبًا من وزارة الأشغال العامة والنقل بإبلاغ خطوط "ماهان" الإيرانية بعدم استقبال رحلتين تابعتين لها إلى بيروت، إحداهما كانت مقررة مساء الخميس، والأخرى يوم الجمعة، مضيفًا أن الرحلتين أُرجئتا إلى الأسبوع المقبل من دون تحديد السبب.
إليسا تشيد بالجيش اللبناني
علّقت إليسا على أحداث الشغب التي شهدها محيط مطار بيروت مساء الخميس، مشددةً عبر "إكس" على أن:
"الجيش اللبناني كان وسيبقى حامي الوطن والمواطن والمؤسسات".
كما وجهت الشكر للجيش اللبناني على حماية اللبنانيين والتصدي للمخربين الذين يهددون أمن الوطن. واعتبرت أن قرار وزير الأشغال العامة والنقل بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت قرارٌ شجاع.
من جهته، نفى حزب الله ومسؤولون لبنانيون مرارًا الاتهامات الموجهة إليه باستخدام مطار بيروت لنقل وتخزين أسلحة من طهران.
علمًا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، بإشراف الجيش اللبناني، تتولى منذ اندلاع المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل إجراءات الرقابة والتفتيش في المطار لضمان عدم استهدافه.
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