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إليسا تطرح فيديو كليب "لعبة الأيام" بعد نجاحه في القاهرة

ثق
إليسا
 
الإثنين، 27-07-2026 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   تستعد النجمة اللبنانية إليسا لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "لعبة الأيام" عبر جميع المنصات الموسيقية، ليكون أول إصدار رسمي من ألبومها المرتقب، وذلك بعد النجاح الذي حققته الأغنية إثر تقديمها للمرة الأولى خلال حفلها في القاهرة.اضافة اعلان


وأعلنت إليسا أن الفيديو كليب سيُطرح يوم الاثنين، بعد حملة تشويقية لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الأغنية كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وهي من إنتاج E-Records.

وعلى صعيد حفلاتها، تستعد إليسا لإحياء حفل مع وائل جسار في جدة يوم 31 يوليو، كما تلتقي جمهورها في مدينة العلمين المصرية يوم 21 أغسطس ضمن فعاليات "يلا ساحل".
 
 


gnews

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