إليسا تكشف تفاصيل ألبومها الجديد 2026 وموقفها من الزواج

إليسا
 
السبت، 17-01-2026 10:11 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن خططها لعام 2026، مؤكدة تركيزها على عملها وحياتها الشخصية دون التفكير بالزواج حالياً.

وتستعد لإطلاق ألبوم جديد تشمل فيه تجربة الغناء باللهجة الخليجية لأول مرة، بالإضافة إلى عدة أغاني لبنانية وتعاونات مع فنانين مثل تامر عاشور. كما ستبدأ جولتها الغنائية في كندا وأمريكا في فبراير المقبل.


إليسا أكدت حماسها لتقديم أعمال جديدة لجمهورها وشاركت رسالة شكر بمناسبة العام الجديد عبر حسابها على إنستغرام.

 

 

