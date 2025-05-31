السبت 2025-05-31 09:05 ص
 

إليسا تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان مجدداً وتحسم الجدل حول حالتها الصحية

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إليسا
 
السبت، 31-05-2025 08:39 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر يُفيد بإصابة الفنانة اللبنانية إليسا بسرطان الثدي للمرة الثانية، ونُسبت هذه المعلومات إلى "أشخاص مقرّبين منها".

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لكن، وبحسب مصادر موقع "وان"، فإن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بأي صلة. وأكدت المصادر أن إليسا بصحة جيدة، وأن ترويج مثل هذه الإشاعات التي تمس صحة الإنسان هو أمر غير أخلاقي ومرفوض.


وأعربت المصادر عن استغرابها من إطلاق شائعة بهذا الحجم، مشيرة إلى أن تداول أخبار ملفقة عن أمراض خطيرة لا يجب أن يُعامل كوسيلة للانتشار أو التسلية، بخاصة عندما يتعلق الأمر بحياة إنسان وتجربته الشخصية مع المرض.


يُذكر أن إليسا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن شفائها من سرطان الثدي بعد معاناة صامتة، وهو ما أثار تعاطفًا واسعًا ودعمًا من جمهورها في مختلف أنحاء العالم العربي.

 

لبنان 24

 

 
gnews

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