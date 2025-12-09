إمارات رزق تعتذر عن تأييدها لبشار الأسد بعد الفيديو المسرب

الوكيل الإخباري- أعربت الفنانة السورية إمارات رزق عن ندمها الشديد لتأييدها الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، إثر الفيديو المسرب الذي ظهر فيه مع مستشارته الإعلامية الراحلة لونا الشبل يسخران من الجنود السوريين. وكتبت رزق: "ما بعتقد في مؤيد سابق مانو خجلان من حالو اليوم… وجل من لا يخطئ".

اضافة اعلان