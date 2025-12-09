الثلاثاء 2025-12-09 02:16 م

إمارات رزق تعتذر عن تأييدها لبشار الأسد بعد الفيديو المسرب

يث
إمارات رزق
الثلاثاء، 09-12-2025 12:14 م

الوكيل الإخباري-   أعربت الفنانة السورية إمارات رزق عن ندمها الشديد لتأييدها الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، إثر الفيديو المسرب الذي ظهر فيه مع مستشارته الإعلامية الراحلة لونا الشبل يسخران من الجنود السوريين. وكتبت رزق: "ما بعتقد في مؤيد سابق مانو خجلان من حالو اليوم… وجل من لا يخطئ".

اضافة اعلان


من جانبه، حاول زوجها الفنان حسام جنيد التبرير، مشيراً إلى أنه كان يتصرف لحماية نفسه وأهله، وقال: "كنت أغني وأحيي حفلات بس مشان عيش بأمان… عمري ما كنت واقف بصف حدا ولا كنت رضيان عن حدا".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

أخبار الشركات توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم الى الاردن

قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية

ارشيفية

عربي ودولي وفاة 13 جراء حريق في مبنى من 7 طوابق في إندونيسيا

جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مداهمة في جنين

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

نقود أردنية

اقتصاد محلي بيانات: ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب بمقدار 274 مليون دينار في موازنة 2026

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

مع

طب وصحة علامتان في الفم قد تكشفان نقص فيتامين B12



 






الأكثر مشاهدة