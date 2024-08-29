إنذار رسمي للمطالبة بشطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية

وطرح رمضان أغنيته الجديدة "مش فاضي"، التي تضمنت كلمات صادمة بالإضافة إلى ظهوره عارياً، مما تسبب في عاصفة من الانتقادات.
ووجه المحامي أيمن محفوظ إنذاراً رسمياً إلى نقابة المهن التمثيلية المصرية، يطالبها بإصدار قرار عاجل بشطب محمد رمضان واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بسبب الأغنية التي قال إنها تروج للعنف وتعزز مفاهيم سلبية في المجتمع.
وأشار إلى أن رمضان مُصر على هدم القيم المجتمعية، إذ تؤثر مشاهد الكراهية والمحتوى المشابه في أعماله سلباً على السلوكيات الاجتماعية، حيث يرددها المراهقون وتنتشر الجريمة.
وفي إنذاره، أشار أيمن محفوظ إلى أن ما يفعله رمضان يخالف نصوص قانون المهن التمثيلية رقم 35 لسنة 1978، ويضعه تحت طائلة القانون بالتحقيق معه وتطبيق نص المادة 12 من ذات القانون، الذي يفرض على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها.
وطالب المحامي نقيب الممثلين بتوقيع أقصى عقوبة على محمد رمضان، التي تخولها له سلطاته، وإحالته للتحقيق وتوقيع العقوبة القانونية المناسبة عليه.
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