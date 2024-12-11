"إنستغرام" يضع أحمد حلمي في ورطة مع الفنانين

الوكيل الإخباري- تصرف غريب من الفنان أحمد حلمي لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ لاحظ بعضهم قيامه بإلغاء متابعة جميع الفنانين عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، بشكل مفاجئ.



واكتفى حلمي بمتابعة 4 حسابات للمشاهير فقط، وهي زوجته الفنانة منى زكي والمطرب عمرو دياب والممثلة تارا عماد، وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

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ومع تزايد التساؤلات حول سبب هذا التصرف المفاجئ الذي قد يغضب الفنانين، ردّ أحمد حلمي في تصريحات لوسائل إعلام مؤكداً أنه لم يفعل ذلك بنفسه، بل حدث بالخطأ، إذ أنه قام بتحميل تطبيق ما، فتسبّب له في مشكلة بإنستغرام، وألغى متابعة الجميع من تلقاء نفسه.



ولم تتوقف التساؤلات بعد هذا التوضيح، فالبعض شكك في إمكانية وجود تطبيق يفعل ذلك من تلقاء نفسه ثم يختار 4 بعينهم، بينهم زوجته، لمتابعتهم فقط من بين الجميع. فيما تساءل آخرون إن كان ذلك قد حدث بالفعل، فلماذا لم يقم بإعادة متابعة المشاهير مجدداً بعد إدراك الخلل الذي حدث؟!.