 
الأربعاء 2024-12-11 01:55 م
 

"إنستغرام" يضع أحمد حلمي في ورطة مع الفنانين

فلف
تعبيرية
الأربعاء، 11-12-2024 01:41 م

الوكيل الإخباري-   تصرف غريب من الفنان أحمد حلمي لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ لاحظ بعضهم قيامه بإلغاء متابعة جميع الفنانين عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، بشكل مفاجئ.

واكتفى حلمي بمتابعة 4 حسابات للمشاهير فقط، وهي زوجته الفنانة منى زكي والمطرب عمرو دياب والممثلة تارا عماد، وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

اضافة اعلان

 

ومع تزايد التساؤلات حول سبب هذا التصرف المفاجئ الذي قد يغضب الفنانين، ردّ أحمد حلمي في تصريحات لوسائل إعلام مؤكداً أنه لم يفعل ذلك بنفسه، بل حدث بالخطأ، إذ أنه قام بتحميل تطبيق ما، فتسبّب له في مشكلة بإنستغرام، وألغى متابعة الجميع من تلقاء نفسه.


ولم تتوقف التساؤلات بعد هذا التوضيح، فالبعض شكك في إمكانية وجود تطبيق يفعل ذلك من تلقاء نفسه ثم يختار 4 بعينهم، بينهم زوجته، لمتابعتهم فقط من بين الجميع. فيما تساءل آخرون إن كان ذلك قد حدث بالفعل، فلماذا لم يقم بإعادة متابعة المشاهير مجدداً بعد إدراك الخلل الذي حدث؟!.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية الأردن.. تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة على قطاعات جديدة اعتبارا من العام المقبل

فلف

فن ومشاهير "إنستغرام" يضع أحمد حلمي في ورطة مع الفنانين

جانب من اللقاء

أخبار محلية الملك يؤكد خلال استقباله رئيس وزراء العراق ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها

ي

فن ومشاهير حفلات ديسمبر.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد في دبي

قل

فن ومشاهير أزمة زينة واحمد عز الى الواجهة من جديد

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب عن الشرق الأوسط: حل أزمتها أسهل من أوكرانيا

أرشيفية

عربي ودولي شاهد - هذا ما تم العثور عليه في قصر بشار الأسد

جانب من الجولة التفقدية

أخبار محلية نائب أمين عمان يتفقد شارع الوكالات



 




الأكثر مشاهدة