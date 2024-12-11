"إنستغرام" يضع أحمد حلمي في ورطة مع الفنانين

واكتفى حلمي بمتابعة 4 حسابات للمشاهير فقط، وهي زوجته الفنانة منى زكي والمطرب عمرو دياب والممثلة تارا عماد، وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية.
ولم تتوقف التساؤلات بعد هذا التوضيح، فالبعض شكك في إمكانية وجود تطبيق يفعل ذلك من تلقاء نفسه ثم يختار 4 بعينهم، بينهم زوجته، لمتابعتهم فقط من بين الجميع. فيما تساءل آخرون إن كان ذلك قد حدث بالفعل، فلماذا لم يقم بإعادة متابعة المشاهير مجدداً بعد إدراك الخلل الذي حدث؟!.
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