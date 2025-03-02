إياد نصار بين الزوجة الأردنية والمصرية: لم اقصد الإساءة

وأوضح نصار أنه تزوج أولًا من أردنية ثم من مصرية، ومن خلال هذه التجربة لمس اختلافات في طبيعة الحياة الزوجية، مؤكدًا أن الزوجة المصرية يُعتمد عليها بشكل كبير، لكنه شدد على أن هذه مجرد وجهة نظر شخصية وليست تعميماً.
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