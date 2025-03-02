إياد نصار بين الزوجة الأردنية والمصرية: لم اقصد الإساءة

12:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/722416 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري - أكد الفنان الأردني إياد نصار خلال لقاء تلفزيوني أن تصريحاته السابقة حول المرأة الأردنية أُسيء فهمها، مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد التقليل منها، بل كان يتحدث من واقع تجربته الشخصية. اضافة اعلان





وأوضح نصار أنه تزوج أولًا من أردنية ثم من مصرية، ومن خلال هذه التجربة لمس اختلافات في طبيعة الحياة الزوجية، مؤكدًا أن الزوجة المصرية يُعتمد عليها بشكل كبير، لكنه شدد على أن هذه مجرد وجهة نظر شخصية وليست تعميماً.



