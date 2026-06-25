إيقاف فنانة مصرية عن الغناء يثير الجدل

12:58 م

الوكيل الإخباري- قررت اللجنة النقابية للمهن الموسيقية في مصر إيقاف المطربة الشعبية يارا محمد، المعروفة فنيًا باسم "لارا حجازي"، لمدة شهر كامل، تبدأ من 24 يونيو الجاري وحتى 25 يوليو المقبل، بسبب اتهامها بالغناء بألفاظ خارجة وعبارات خادشة للحياء العام. اضافة اعلان





وكانت يارا قد برزت خلال السنوات الأخيرة في الساحة الغنائية الشعبية، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة، لتصبح من أبرز الأصوات النسائية في هذا اللون الغنائي في مصر.





