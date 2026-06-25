إيقاف فنانة مصرية عن الغناء يثير الجدل

وكانت يارا قد برزت خلال السنوات الأخيرة في الساحة الغنائية الشعبية، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة، لتصبح من أبرز الأصوات النسائية في هذا اللون الغنائي في مصر.
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