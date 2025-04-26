إيقاف فنان مصري شهير وإحالته للتحقيق بسبب فيديو مسيء

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر إيقاف تصريح العمل الخاص بمؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، واستدعاءه للتحقيق على خلفية مقطع فيديو متداول يُظهره وهو يغني بألفاظ اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة.

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ومن المقرر أن يتم التحقيق بحضوره، إلى جانب نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، ووكيلي النقابة حلمي عبد الباقي ومحمد عبد الله.



وأكدت النقابة في بيانها أنها تساند الأعضاء الملتزمين بقوانين المهنة، لكنها ستكون حازمة في التعامل مع أي تجاوزات تمس الثوابت المجتمعية أو مؤسسات الدولة.



وأوضح محمد عبد الله، المتحدث الرسمي للنقابة، أن التحقيقات ستُجرى بشكل عاجل، وتم تعليق تصريح العمل لحين الانتهاء منها.



وقد أثار الفيديو حالة من الجدل، خاصة بعد أن تبين أن الكلمات المستخدَمة في الأغنية تعود إلى أغنية قديمة للمطرب الشعبي خالد الجوكر، كانت تُقدم في الأفراح الشعبية.