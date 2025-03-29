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إيناس النجار تدخل غيبوبة تامة.. آخر تطورات حالتها الصحية

للاللا
إيناس النجار
 
السبت، 29-03-2025 10:04 ص

الوكيل الإخباري-   تطورات الحالة الصحية للفنانة إيناس النجار لا تزال مثيرة للقلق، حيث أكدت شقيقتها، سوار النجار، أن حالتها حرجة جدًا، إذ فقدت الوعي تمامًا ودخلت في غيبوبة منذ أربعة أيام. وأضافت أن الأطباء أبلغوا العائلة بأن حالتها ميؤوس منها حاليًا، والأمل معلق بمعجزة من الله لتجاوز هذه الأزمة الصحية 

المشكلة الصحية بدأت عندما شعرت إيناس بألم شديد في المعدة، ليتم تشخيصها لاحقًا بالتهاب شديد، لكن حالتها تدهورت بسرعة حتى وصلت إلى الغيبوبة. حاليًا، هي تحت الملاحظة الدقيقة في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة

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