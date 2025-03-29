إيناس النجار تدخل غيبوبة تامة.. آخر تطورات حالتها الصحية

المشكلة الصحية بدأت عندما شعرت إيناس بألم شديد في المعدة، ليتم تشخيصها لاحقًا بالتهاب شديد، لكن حالتها تدهورت بسرعة حتى وصلت إلى الغيبوبة. حاليًا، هي تحت الملاحظة الدقيقة في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة
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