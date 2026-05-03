ابنا سلاف فواخرجي أصبحا شابين.. تعرّفوا إلى حمزة وعلي - صورة

الوكيل الإخباري- حضرت النجمة السورية سلاف فواخرجي حفل ختام الدورة الـ74 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في مصر.



وحرص زوجها وائل رمضان ونجلاها حمزة وعلي على الحضور برفقتها، حيث لفت ظهورهم معًا الأنظار خلال الفعالية، في أجواء عائلية داعمة.



وكانت سلاف قد أكدت في حديث إعلامي مؤخرًا أن نجليها حمزة وعلي هما أجمل ما في حياتها، معتبرةً أنهما استثمار حقيقي.



وأضافت أنها علّمتهما كيفية التعامل مع الظروف المتغيرة، مشيرةً إلى حرصها منذ ولادتهما على أن تكون نموذجًا وقدوة حسنة لهما.

