ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!

وجاءت تصريحات شام خلال مقابلة إعلامية أُجريت على هامش افتتاح الفرع الثاني من عيادتها التجميلية "Dao Derma" في العاصمة القطرية الدوحة، حيث عبّرت عن محبتها العميقة لآدم، مؤكدة أنه مقرّب منها منذ طفولته.
وفي لفتة طريفة، كشفت شام عن "اتفاق ضمني" يجمعها ببسمة بوسيل، يتمنى أن يرتبط آدم بابنتها "جيهان" في المستقبل، قائلة: "أحب أن تكون بسمة حماة جيجي، وتامر حسني حماها".
كما تطرقت شام الذهبي إلى الحالة الصحية للطفل آدم، مؤكدة أنه لا يزال يخضع للرعاية الطبية في المستشفى، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، لكنها عبّرت عن تفاؤلها بتحسنه القريب، موجهة دعواته له بالشفاء.
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