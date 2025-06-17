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ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!

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شام الذهبي
 
الثلاثاء، 17-06-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري- تحدثت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، عن علاقتها القريبة مع الطفل آدم، نجل الفنان المصري تامر حسني والمغربية بسمة بوسيل، مشيرة إلى ارتباط عاطفي قديم تجاهه، ومشاركة أمنية مستقبلية بينها وبين والدته.

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وجاءت تصريحات شام خلال مقابلة إعلامية أُجريت على هامش افتتاح الفرع الثاني من عيادتها التجميلية "Dao Derma" في العاصمة القطرية الدوحة، حيث عبّرت عن محبتها العميقة لآدم، مؤكدة أنه مقرّب منها منذ طفولته.


وفي لفتة طريفة، كشفت شام عن "اتفاق ضمني" يجمعها ببسمة بوسيل، يتمنى أن يرتبط آدم بابنتها "جيهان" في المستقبل، قائلة: "أحب أن تكون بسمة حماة جيجي، وتامر حسني حماها".


كما تطرقت شام الذهبي إلى الحالة الصحية للطفل آدم، مؤكدة أنه لا يزال يخضع للرعاية الطبية في المستشفى، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، لكنها عبّرت عن تفاؤلها بتحسنه القريب، موجهة دعواته له بالشفاء.

 

لبنان 24 

 

 
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