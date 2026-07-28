الثلاثاء 2026-07-28 09:47 ص

ابنة توم كروز تعتمد لقبًا جديدًا رسميًا

شصثي
توم كروز
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:32 ص
الوكيل الإخباري-   غيّرت سوري، ابنة النجمين الأمريكيين توم كروز وكاتي هولمز، لقبها رسميًا من "كروز" إلى "نويل"، وفقًا لسجلات الناخبين في ولاية بنسلفانيا، لتصبح تحمل اسم "سوري نويل".اضافة اعلان


واستخدمت سوري، البالغة من العمر 20 عامًا، اسمها الجديد لأول مرة خلال تخرجها من المدرسة الثانوية في يونيو 2024، قبل اعتماده رسميًا أثناء تسجيلها للتصويت في أكتوبر من العام نفسه.

وتعيش سوري بعيدًا عن الأضواء منذ انفصال والديها عام 2012، فيما أعربت والدتها كاتي هولمز عن فخرها ببدء ابنتها مرحلتها الجامعية.
 
 


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