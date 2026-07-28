ابنة توم كروز تعتمد لقبًا جديدًا رسميًا

واستخدمت سوري، البالغة من العمر 20 عامًا، اسمها الجديد لأول مرة خلال تخرجها من المدرسة الثانوية في يونيو 2024، قبل اعتماده رسميًا أثناء تسجيلها للتصويت في أكتوبر من العام نفسه.
وتعيش سوري بعيدًا عن الأضواء منذ انفصال والديها عام 2012، فيما أعربت والدتها كاتي هولمز عن فخرها ببدء ابنتها مرحلتها الجامعية.
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