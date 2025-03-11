ابنة محمد صلاح مهددة بالحبس.. ما القصة؟ - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلت مكة ابنة النجم محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد.



وظهرت الطفلة مكة (11 عاما) في مشهد تمثل خلاله بأنه تم تهديدها بالحبس من جانب أبناء بطلة المسلسل دينا الشربيني حال عدم تصويرها مقطع فيديو دعائيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وتدخلت دينا الشربيني لحل الأزمة، ولكن ابنة محمد صلاح طلبت منها معاقبة أبنائها بالحبس كي لا تبلغ والدها.





وسبق أن ظهرت مكة ابنة صلاح الكبرى في إعلانات تلفزيونية قام بها والدها في السنوات الأخيرة.