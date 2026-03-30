ابنة موسيقي شهير تفجر مفاجأة.. لمن تعود اغنية "والله ولعب الهوى"؟

الإثنين، 30-03-2026 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   لم تتمالك رنا أبو السعود ابنة الملحن المصري الراحل حسن أبو السعود نفسها، أمام الرواج الكبير الذي حققته أغنية "والله ولعب الهوى" التي قدمها أحمد عدوية قبل سنوات طويلة، وعادت إلى الأضواء من جديد بعد استخدامها في مسلسل "هي كيميا".

العمل الذي عرض في شهر رمضان الماضي عبر شاشة "MBC مصر"، وقام ببطولته مصطفى غريب ودياب وميشيل ميلاد، خلق حالة جماهيرية خاصة، من خلال أغاني أحمد عدوية التي أعاد دياب تقديمها وغنائها بصوته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مطلع الأغنية الذي يقول "هوم تيكا تيكا هوم" بكثافة، وأعادوا تقديمها من خلال مقاطع فيديو مختلفة عبر المنصات.

نشرت رنا أبو السعود مقطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام" أكدت من خلاله أن المقدمة التي تقول "هوم تيكا تيكا هوم" لم تكن خاصة بأحمد عدوية، بل هي بصوت والدها الراحل.

 
 


