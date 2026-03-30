ابنة موسيقي شهير تفجر مفاجأة.. لمن تعود اغنية "والله ولعب الهوى"؟

الوكيل الإخباري- لم تتمالك رنا أبو السعود ابنة الملحن المصري الراحل حسن أبو السعود نفسها، أمام الرواج الكبير الذي حققته أغنية "والله ولعب الهوى" التي قدمها أحمد عدوية قبل سنوات طويلة، وعادت إلى الأضواء من جديد بعد استخدامها في مسلسل "هي كيميا".



العمل الذي عرض في شهر رمضان الماضي عبر شاشة "MBC مصر"، وقام ببطولته مصطفى غريب ودياب وميشيل ميلاد، خلق حالة جماهيرية خاصة، من خلال أغاني أحمد عدوية التي أعاد دياب تقديمها وغنائها بصوته.

اضافة اعلان