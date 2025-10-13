الإثنين 2025-10-13 12:59 م
 

ابنة هيفاء وهبي ترد على شائعة ارتباطها بأحمد أبو هشيمة

بر
زينب فياض
 
الإثنين، 13-10-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   نفت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، بشكل قاطع الشائعات التي راجت مؤخراً حول ارتباطها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، طليق والدتها.

وأكدت زينب في بيان نشرته عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، أن الأنباء المتداولة لا تمتّ للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أنها ستلاحق قانونياً أي جهة تنشر مثل هذه الأكاذيب عن حياتها الخاصة.


من جانبه، علّق أحمد أبو هشيمة على تلك الشائعات بقوله: "في شائعات بيضحك عليها الواحد"، مؤكداً أن ما يُتداول لا أساس له من الصحة، ومشيراً إلى أن الأخبار المنتشرة "من تأليف ناس فاضية"، ولا تشبه الواقع بأي شكل.


يُذكر أن الإعلامي إيلي باسيل كان قد تحدث عن لقاء جمع زينب وأبو هشيمة في أحد مطاعم بيروت، وهو ما أثار الجدل ودفع الطرفين لنفيه بشكل قاطع.

 

لبنان 24

 
 
gnews

