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ابنة وائل كفوري تسرق الأضواء في حفله الثاني ببيروت - فيديو

سي
وائل كفوري
 
الإثنين، 03-08-2026 09:49 ص

الوكيل الإخباري-   خطفت ميشيل، الابنة الكبرى للفنان اللبناني وائل كفوري، الأنظار خلال الحفل الثاني الذي أحياه على مسرح فوروم دو بيروت، وسط حضور جماهيري كبير.

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وظهرت ميشيل في الصفوف الأولى، حيث حرص وائل كفوري على تحيتها ومنحها قبلة أمام الجمهور، في لقطة عائلية حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وجاء الحفل بعد أمسية أولى افتتحها كفوري مرتديًا البزّة العسكرية تزامنًا مع عيد الجيش اللبناني، وبدأها بأغنية "أنا رايح بكرا عالجيش"، وسط تفاعل لافت من الحضور.

 




 
 


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