ابنة وائل كفوري تسرق الأضواء في حفله الثاني ببيروت - فيديو

وظهرت ميشيل في الصفوف الأولى، حيث حرص وائل كفوري على تحيتها ومنحها قبلة أمام الجمهور، في لقطة عائلية حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الحفل بعد أمسية أولى افتتحها كفوري مرتديًا البزّة العسكرية تزامنًا مع عيد الجيش اللبناني، وبدأها بأغنية "أنا رايح بكرا عالجيش"، وسط تفاعل لافت من الحضور.
-
أخبار متعلقة
-
زفاف رونالدو وجورجينا.. شرط غريب يثير الجدل
-
محمود نصر يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارمن بصيبص - فيديو
-
أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية - فيديو
-
من هي ملكة الجمال بطلة كليب عمرو دياب؟
-
انفصال زوجين شهيرين يشعل مواقع التواصل - صورة
-
أحلام تتعرّض لموقف محرج جدًا.. هذا ما فعلته إحدى المعجبات معها أمام الجمهور
-
بسبب وعكة صحيّة... فنان عربي يوقف تصوير أغنيته الجديدة
-
بيروت تخلّد زياد الرحباني وأحمد قعبور بتسمية شارعين باسميهما