ابن أنجلينا جولي وبراد بيت يتعرض لحادث مروع

الوكيل الإخباري - تعرض ابن أنجلينا جولي وبراد بيت، باكس جولي بيت، لإصابة في الرأس ونقل على إثرها إلى المستشفى "بعد مروري حادث مروع" كما وصفه شهود عيان.



ووفقاً لما ذكره موقع "TMZ" كان الشاب البالغ من العمر 20 عاماً يقود دراجته الكهربائية في لوس أنجلوس عندما اصطدم بسيارة.



واختار رجال الشرطة الامريكية والمسعفون نقله إلى المستشفى بعد أن اشتكى من آلام في الرأس، ولم يكن يرتدي خوذة وقت وقوع الحادث.

وبحسب ما ورد، كان باكس، الذي أسقط اسم والده كأشقائه، يقود دراجته على طول شارع "لوس فيليز" نحو الساعة 5 مساء يوم الإثنين، وهو طريق مزدحم عادةً خلال ساعة الذروة، وحين اقترب من تقاطع اصطدم بدراجته في الجزء الخلفي من السيارة، التي توقفت عند الإشارة الحمراء.

وحتى الآن لم تتوضح حالة باكس الصحية، وما إذا كان غادر المستشفى أم لا.