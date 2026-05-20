ابن حمادة هلال يفاجئ الجمهور بفيلمه السينمائي الأول

وأعلن يوسف هلال عبر حسابه على "إنستغرام" بدء التحضيرات للعمل، مؤكداً فتح باب اختبارات الأداء قريباً لاختيار مواهب جديدة للمشاركة في الفيلم.
وكتب في منشوره: "قريبًا جدًا هنبدأ الأوديشنز لفيلم ليل نجاية العشق المحرم.. الباب مفتوح للبنات والولاد من سن 18 سنة فما فوق، وإحنا بندور على مواهب حقيقية عندها الشغف والطموح".
وأوضح أن الفيلم من إخراجه، بينما يتولى كتابة السيناريو الكاتب الشاب مؤمن هشام.
وتأتي هذه الخطوة بعد ظهور يوسف هلال مؤخراً كضيف شرف إلى جانب والده حمادة هلال في مسلسل المداح الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2026.
