الأربعاء 2026-05-20 12:15 م

ابن حمادة هلال يفاجئ الجمهور بفيلمه السينمائي الأول

يوسف هلال
يوسف هلال
 
الأربعاء، 20-05-2026 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   كشف يوسف هلال عن خوضه تجربة الإخراج السينمائي للمرة الأولى، من خلال فيلم جديد يحمل عنوان "ليل نجاية العشق المحرم"، في خطوة فنية جديدة بعيداً عن التمثيل.اضافة اعلان


وأعلن يوسف هلال عبر حسابه على "إنستغرام" بدء التحضيرات للعمل، مؤكداً فتح باب اختبارات الأداء قريباً لاختيار مواهب جديدة للمشاركة في الفيلم.

وكتب في منشوره: "قريبًا جدًا هنبدأ الأوديشنز لفيلم ليل نجاية العشق المحرم.. الباب مفتوح للبنات والولاد من سن 18 سنة فما فوق، وإحنا بندور على مواهب حقيقية عندها الشغف والطموح".

وأوضح أن الفيلم من إخراجه، بينما يتولى كتابة السيناريو الكاتب الشاب مؤمن هشام.

وتأتي هذه الخطوة بعد ظهور يوسف هلال مؤخراً كضيف شرف إلى جانب والده حمادة هلال في مسلسل المداح الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2026.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

خاص بالوكيل منتفعو المعونة يترقبون صرف مستحقاتهم قبل العيد.. ومصدر يوضح

تعبيرية

طب وصحة فوائد الأفوكادو لصحة الجسم ودورها في تعزيز الشبع ودعم خسارة الوزن

سقوط مسيّرة في منطقة بليلا بمحافظة جرش وإصابة عدد من المنازل بأضرار طفيفة

أخبار محلية سقوط مسيّرة في منطقة بليلا بمحافظة جرش وإصابة عدد من المنازل بأضرار طفيفة

اتات

أخبار محلية وفاة حاج أردني في مكة المكرمة

ب

أخبار محلية تحويل رواتب القطاع العام إلى البنوك

تعبيرية

منوعات تغييران بسيطان في العادات اليومية يساعدان على التخلص من الشخير

كوريا الجنوبية: علينا أن نتخذ قرارنا الخاص بشأن اعتقال نتنياهو

عربي ودولي كوريا الجنوبية: علينا أن نتخذ قرارنا الخاص بشأن اعتقال نتنياهو

ل

خاص بالوكيل شكاوى من انتشار المركبات الخصوصية لنقل الركاب من وإلى جامعة عمّان الأهلية



 
 






الأكثر مشاهدة

 