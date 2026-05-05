الثلاثاء 2026-05-05 11:47 ص

اتجاه لإعلان براءة فضل شاكر.. متى سيصدر الحكم؟

فضل شاكر
فضل شاكر
 
الثلاثاء، 05-05-2026 08:36 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت قناة "العربية/الحدث"، أن محكمة جنايات بيروت ستعقد يوم الأربعاء، جلسة حاسمة لإصدار الحكم في القضية التي يُلاحق بها الفنان اللبناني فضل شاكر إلى جانب الشيخ أحمد الأسير، على خلفية اتهامهما بمحاولة قتل هلال حمود، الذي كان عنصراً في سرايا المقاومة التابعة لـ"حزب الله".اضافة اعلان


ونقلت القناة عن مصدر قضائي مطلع على قضية شاكر قوله إنَّ "القضاء اللبناني يتّجه إلى إعلان براءة صاحب صحاك الشوق ومعه الشيخ الأسير في قضية محاولة قتل حمود نظراً لغياب الأدلة الكافية لإدانتهما"، لافتاً إلى أنَّ "جلسة النُطق بالحكم ستكون بحضور كل المدّعى عليهم بالقضية".

وقبل 11 عاماً، رفع حمود دعوى جنائية ضد الفنان اللبناني اتهمه فيها بتهديده بالقتل، غير أن حمود عاد بعد سنوات لينفي مشاركة شاكر في أي تهديد، متنازلاً عن الدعوى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

واتساب

تكنولوجيا هل قام أحدهم بحظرك على "واتساب"؟.. علامات تكشف لك الحقيقة

ا

أخبار الشركات تحت رعاية سمو الأمير عمر بن فيصل.. الإعلان عن أول بطولة لستاد في الأردن

تعبيرية

طب وصحة من عليه تجنب تناول المعجنات

تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية

عربي ودولي تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية

ل

أخبار محلية الحكومة: الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين رغم تزايد الأعباء

وتقول: "تناول وجبة واحدة فقط في اليوم ليس طبيعيا. لأن نقاط ضعف الشخص هي التي تحدد مواطن الخلل التي قد يعاني منها. وهذا بالتأكيد ليس ضروريا لفقدان الوزن". وتشير الخبيرة، إلى أن الوزن الزائد يكتسب خلال

طب وصحة ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

ب

اقتصاد محلي الذهب يواصل التذبذب ومزيد من الانخفاض في الأردن

الكركم

طب وصحة مادة طبيعية تحمي من تلف الكلى الناجم عن السموم البلاستيكية



 
 






الأكثر مشاهدة

 