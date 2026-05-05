اتجاه لإعلان براءة فضل شاكر.. متى سيصدر الحكم؟

الوكيل الإخباري- ذكرت قناة "العربية/الحدث"، أن محكمة جنايات بيروت ستعقد يوم الأربعاء، جلسة حاسمة لإصدار الحكم في القضية التي يُلاحق بها الفنان اللبناني فضل شاكر إلى جانب الشيخ أحمد الأسير، على خلفية اتهامهما بمحاولة قتل هلال حمود، الذي كان عنصراً في سرايا المقاومة التابعة لـ"حزب الله". اضافة اعلان





ونقلت القناة عن مصدر قضائي مطلع على قضية شاكر قوله إنَّ "القضاء اللبناني يتّجه إلى إعلان براءة صاحب صحاك الشوق ومعه الشيخ الأسير في قضية محاولة قتل حمود نظراً لغياب الأدلة الكافية لإدانتهما"، لافتاً إلى أنَّ "جلسة النُطق بالحكم ستكون بحضور كل المدّعى عليهم بالقضية".



وقبل 11 عاماً، رفع حمود دعوى جنائية ضد الفنان اللبناني اتهمه فيها بتهديده بالقتل، غير أن حمود عاد بعد سنوات لينفي مشاركة شاكر في أي تهديد، متنازلاً عن الدعوى.









