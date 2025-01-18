 
السبت 2025-01-18 09:02 ص
 

اتشرف بعلاقتي مع ماهر الأسد.. نجم 'باب الحارة' السوري يثير الجدل بتصريحاته

ه8
تعبيرية
السبت، 18-01-2025 08:55 ص

الوكيل الإخباري-  أطلق الممثل السوري مصطفى الخاني تصريحات مثيرة للجدل في مقطع فيديو انتشر عبر "يوتيوب"، تناول فيها مواقفه السابقة من نظام بشار الأسد.

اضافة اعلان


الخاني، المعروف بمواقفه المؤيدة للنظام وظهوره المتكرر مع بشار الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة، في مناسبات عدة، قدم مراجعة شاملة لتجربته ومواقفه السابقة. حيث اعترف بأنه كان يرى النظام السوري خيارًا أفضل مقارنة بالبدائل المطروحة آنذاك، واصفًا المعارضة بـ"الإرهابية".


في تصريح آخر، قال الخاني موجهًا كلامه للشعب السوري: "انتو شعب ما بيلبقلو حرية"، مضيفًا أنه يفتخر بعلاقته مع ماهر الأسد.
الممثل مصطفى الخاني شارك في العديد من المسلسلات الشهيرة مثل "الفوارس" و"الزير سالم"، لكن دوره في مسلسل "باب الحارة" بشخصية "النمس" كان نقطة التحول الأبرز في مسيرته الفنية.


على الصعيد الشخصي، تزوج الخاني من يارا بشار الجعفري، ابنة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إلا أن الزواج لم يستمر طويلاً، إذ انفصلا بعد عامين.


تثير هذه التصريحات العديد من التساؤلات حول موقفه الحالي وتوجهاته، خاصة في ظل الجدل الذي أثارته في الأوساط الإعلامية والجماهيرية.

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

ه8

فن ومشاهير اتشرف بعلاقتي مع ماهر الأسد.. نجم 'باب الحارة' السوري يثير الجدل بتصريحاته

موظفو أونروا خلال نشاطهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة

فلسطين أونروا تؤكد عزمها مواصلة عملها بغزة رغم الحظر الإسرائيلي

ت

عربي ودولي نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة

أرشيفية

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في لبنان والجولان المحتل

عناصر السلطة الفلسطينية

فلسطين كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية تتوصلان لاتفاق ينهي أزمة حصار المخيم

ا

عربي ودولي بلينكن يكشف عن شرط جديد لإنهاء الصراع في أوكرانيا

تعبيرية

منوعات بهذه الحالة.. سخان المياه وغلاية المياه يزيدان استهلاك الكهرباء

وزير الاتصال الحكومي محمد المومني

أخبار محلية المومني: كثافة العمل الميداني وقرارات الحكومة وراء ارتفاع الرضا الشعبي



 




الأكثر مشاهدة