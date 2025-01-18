اتشرف بعلاقتي مع ماهر الأسد.. نجم 'باب الحارة' السوري يثير الجدل بتصريحاته

الوكيل الإخباري- أطلق الممثل السوري مصطفى الخاني تصريحات مثيرة للجدل في مقطع فيديو انتشر عبر "يوتيوب"، تناول فيها مواقفه السابقة من نظام بشار الأسد.

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الخاني، المعروف بمواقفه المؤيدة للنظام وظهوره المتكرر مع بشار الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة، في مناسبات عدة، قدم مراجعة شاملة لتجربته ومواقفه السابقة. حيث اعترف بأنه كان يرى النظام السوري خيارًا أفضل مقارنة بالبدائل المطروحة آنذاك، واصفًا المعارضة بـ"الإرهابية".



في تصريح آخر، قال الخاني موجهًا كلامه للشعب السوري: "انتو شعب ما بيلبقلو حرية"، مضيفًا أنه يفتخر بعلاقته مع ماهر الأسد.

الممثل مصطفى الخاني شارك في العديد من المسلسلات الشهيرة مثل "الفوارس" و"الزير سالم"، لكن دوره في مسلسل "باب الحارة" بشخصية "النمس" كان نقطة التحول الأبرز في مسيرته الفنية.



على الصعيد الشخصي، تزوج الخاني من يارا بشار الجعفري، ابنة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إلا أن الزواج لم يستمر طويلاً، إذ انفصلا بعد عامين.



تثير هذه التصريحات العديد من التساؤلات حول موقفه الحالي وتوجهاته، خاصة في ظل الجدل الذي أثارته في الأوساط الإعلامية والجماهيرية.