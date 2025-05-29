"اتفاق صلح".. محمد سامي يُنهي نزاعه القضائي

الوكيل الإخباري- أُعلن رسميًا عن طيّ صفحة الخلاف القضائي بين المخرج محمد سامي وصاحب مركز صيانة سيارات شهير في منطقة بيفرلي هيلز، بعد توصلهما إلى اتفاق صلح أنهى النزاع الذي استمر لعدة أشهر.

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وأفادت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، بانتهاء القضية عقب تقديم محامي سامي، المستشار شعبان سعيد، ما يثبت التنازل المتبادل عن البلاغات، ما دفع المحكمة إلى اعتبار القضية منتهية بالتصالح.



وحضر محمد سامي الجلسة شخصيًا، في خطوة عكست حرصه على إنهاء الخلاف ودياً.

ورغم ذلك، أيدت المحكمة حكماً سابقاً يُلزم صاحب المركز بدفع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، وتعويض رمزي بقيمة 50 جنيهاً، لتحميله مسؤولية تلفيات في سيارة سامي، بسبب تقصير في تركيب طبقة الحماية.



تعود الواقعة إلى يوليو 2024، عندما لاحظ سامي وجود خدوش على سيارته بعد صيانتها، ما أدى إلى خلاف حاد تطوّر إلى مشاجرة وتبادل بلاغات بين الطرفين.