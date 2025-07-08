الثلاثاء 2025-07-08 10:39 ص
 

اتهام صادم لغادة عبد الرازق في فرنسا - فيديو

للالللا
غادة عبد الرزاق
 
الثلاثاء، 08-07-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري- أثارت فنانة مصرية شهيرة جدلًا واسعًا بعد أن وجّهت شركة فرنسية متخصصة في حجوزات الفنادق والسيارات، اتهامًا رسميًا لها ولابنتها بعدم سداد مستحقات مالية ضخمة بلغت أكثر من 50 ألف يورو.

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وفي بيان نشرته شركة "MK PRESTIGE PARIS"، قالت:
"نود مشاركة تجربة صعبة نواجهها مع عميلتين لدى الشركة، الفنانة المصرية غادة عبد الرازق وابنتها."
وأضافت الشركة أن غادة وابنتها حصلتا على خدمات متعددة أثناء إقامتهما في العاصمة الفرنسية باريس، شملت حجوزات فنادق وسيارات وأماكن ترفيهية، دون أن يتم تسديد أي جزء من الفاتورة حتى الآن.


وأشارت الشركة إلى أنها حاولت التواصل مع غادة لحل الأمر وديًا، لكنها لم تتلق أي رد، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية ورفع شكوى رسمية في باريس.


واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها تحتفظ بجميع الأوراق والفواتير التي تدعم موقفها.


وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الفنانة المصرية حتى الآن، تداول رواد مواقع التواصل الخبر وسط تساؤلات عن تفاصيل الخلاف، وتكهنات حول تداعياته القانونية والفنية.

 


ارم نيوز 

 
 
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