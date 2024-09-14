"احترموا تاريخي".. أحلام تكذّب فهد الخالد

الوكيل الإخباري- ردّت الفنانة أحلام الشامسي على ادعاءات المخرج فهد الخالد بشأن رفضه إخراج كليبات ألبومها العراقي بسبب خلاف حول الأجر الذي سيتقاضاه.



وكان الخالد قد حلّ ضيفاً على أحد البرامج التلفزيونية، وأوضح خلاله أنه حدث تواصل بين أشخاص مقربين منه وبين الفنانة أحلام الشامسي لإخراج كليبات ألبومها، لكنه وجد الأجر الذي يرغب فيه أقل من المعروض فرفض الأمر.



من جانبها، أعادت أحلام نشر مقطع الفيديو الذي يتضمن تصريح "الخالد" من البرنامج عبر حسابها على منصة إكس، وعلّقت مؤكدة أنها لأول مرة في حياتها ترى هذا المخرج.



وأضافت: "أقسم بالله إنك غير صادق.. أثبت كلامك هذا بوضع أي محادثة لأي شخص تحدث معك لكي تخرج كليبات ألبومي العراقي."



وواصلت أحلام: "مع احترامي لك، لكنك إذا أردت أن تخرج لي فيديو كليب، فلا بد أن تدفع لي أنت أجر الإخراج وليس العكس. يا جماعة، احترموا تاريخنا أولاً ثم عقول الناس ثانياً."



وكانت أحلام قد طرحت ألبوم "زهر الورد" باللهجة العراقية مطلع العام الجاري. وتضمن الألبوم 6 أغاني: "تعالى نعوف"، و"رزق الورد"، و"وياك وياك"، و"محد يعرف أخبارك"، و"حظي"، و"وجه بغداد".

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