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اختفت 28 عاماً.. فنانة مصرية شهيرة تتصدر الترند - صورة

8عن
تعبيرية
 
الأحد، 27-04-2025 11:09 ص

الوكيل الإخباري-   تصدرت الفنانة المصرية إيمان الطوخي محركات البحث في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن اختفائها لمدة 28 عامًا واعتزالها الفن بسبب زواجها من شخصية رفيعة المستوى.

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لكن، وفقًا لتصريحات المطرب أحمد محسن، نجل شقيقة الطوخي، فإن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة. وأوضح محسن لـ"العربية.نت" أن إيمان الطوخي لم تهاجر إلى الولايات المتحدة كما تردد، بل إنها تقيم في مصر بمفردها منذ عدة سنوات بعد وفاة والدتها في عام 2017.


وأكد أحمد محسن أن الطوخي اعتزلت الفن منذ 28 عامًا في ذروة نجوميتها، واختارت الابتعاد طواعية لتكون إلى جانب والدتها التي كانت بحاجة إلى رعاية خاصة. وأضاف أنها لا تزال تعيش في منزلها بأحد الأحياء الراقية بالقاهرة بعيدًا عن الأضواء، مشيرًا إلى أن الفنانة المصرية لم تتزوج ولم تختفِ عن الأنظار بسبب زواجها من شخصية رفيعة المستوى كما قيل.

 

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