استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟

وذكر المحامي أن في حال عدم حضور شيرين سيتم إثبات ذلك رسميًا أمام المباحث، مشيرًا إلى أن محاميها طلب استلام كلمات المرور لكنه أكد أن الحق في ذلك لصاحبة الحساب فقط حفاظًا على حقوقها المادية والأدبية.
وفي سياق متصل، تستعد شيرين عبد الوهاب للعودة إلى المسرح المغربي بإحياء حفل ختام الدورة الـ20 من مهرجان موازين بعد غياب 9 سنوات.
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