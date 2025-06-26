الخميس 2025-06-26 10:19 ص
 

استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟

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شيرين عبد الوهاب
 
الخميس، 26-06-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري-  قدّم المحامي فهد مرزوق، وكيلاً عن المدير السابق للسوشيال ميديا الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، إنذارًا يطالبها بحضور قسم شرطة الشيخ زايد لاستلام كلمات مرور صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء تعاقدها مع موكله.

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وذكر المحامي أن في حال عدم حضور شيرين سيتم إثبات ذلك رسميًا أمام المباحث، مشيرًا إلى أن محاميها طلب استلام كلمات المرور لكنه أكد أن الحق في ذلك لصاحبة الحساب فقط حفاظًا على حقوقها المادية والأدبية.


وفي سياق متصل، تستعد شيرين عبد الوهاب للعودة إلى المسرح المغربي بإحياء حفل ختام الدورة الـ20 من مهرجان موازين بعد غياب 9 سنوات.

 

لبنان 24

 
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