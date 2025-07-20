استغاثت في بث مباشر.. القبض على المصرية هدير عبدالرازق

وكانت هدير قد اتهمت طليقها وأشخاصاً برفقته بمحاولة اقتحام الشقة والاعتداء عليها أثناء تواجدها مع شقيقتها، مؤكدة أنها تعرضت للضرب والتهديد للضغط عليها للعودة إليه.
وجاء توقيفها بناءً على بلاغ تقدم به طليقها، زعم فيه أنها قامت بتصويره دون علمه، في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين مؤخراً.
هدير أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد طليقها، متهمة إياه بنشر الأكاذيب وتهديدها عبر مواقع التواصل.
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