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استغاثت في بث مباشر.. القبض على المصرية هدير عبدالرازق

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هدير عبد الرازق
 
الأحد، 20-07-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري-  أفادت مصادر أمنية مصرية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن ألقت القبض على البلوغر هدير عبدالرازق من شقتها في "مدينتي"، وذلك بعد بث مباشر ظهرت فيه بحالة هستيرية تستغيث من تهجم طليقها عليها.

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وكانت هدير قد اتهمت طليقها وأشخاصاً برفقته بمحاولة اقتحام الشقة والاعتداء عليها أثناء تواجدها مع شقيقتها، مؤكدة أنها تعرضت للضرب والتهديد للضغط عليها للعودة إليه.


وجاء توقيفها بناءً على بلاغ تقدم به طليقها، زعم فيه أنها قامت بتصويره دون علمه، في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين مؤخراً.


هدير أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد طليقها، متهمة إياه بنشر الأكاذيب وتهديدها عبر مواقع التواصل.

 

 ارم نيوز 

 
 
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