اسم الممثلة عبلة كامل يتصدر منصات التواصل.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- تصدّر اسم الممثلة المصرية القديرة عبلة كامل منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول صورة حديثة لها في أحدث ظهور.

وأثارت الصورة جدلًا واسعًا بين المتابعين، إذ بدت عبلة كامل وكأنها تحاول إخفاء يدها، ما لفت الانتباه بشكل كبير، خصوصًا مع ظهورها بشكل متورّم، الأمر الذي أثار قلق الجمهور وتساؤلات حول حالتها الصحية.