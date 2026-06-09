اعترافات عاطفية لنجمة عربية تثير الجدل - فيديو

وقالت إن الفنان الراحل أحمد زكي كان يحمل لها مشاعر خاصة، مشيرة إلى إعجابها بالفنان محمود حميدة ورغبتها في الزواج منه، إلا أنه اعتبرها “مثل ابنته”.
كما أوضحت أن ما تردد عن وجود قصة حب بينها وبين الفنان محمد فؤاد لم يتجاوز حدود الإعجاب خلال فيلم "أمريكا شيكا بيكا".
وأضافت أنها خاضت عدة تجارب زواج، لكنها لم تجد الشريك المناسب حتى الآن، مؤكدة استمرار اهتمام بعض المعجبين بها.
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