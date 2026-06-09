اعترافات عاطفية لنجمة عربية تثير الجدل - فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية نهلة سلامة خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، عن تفاصيل من حياتها العاطفية وعلاقاتها بعدد من نجوم الوسط الفني.

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وقالت إن الفنان الراحل أحمد زكي كان يحمل لها مشاعر خاصة، مشيرة إلى إعجابها بالفنان محمود حميدة ورغبتها في الزواج منه، إلا أنه اعتبرها “مثل ابنته”.



كما أوضحت أن ما تردد عن وجود قصة حب بينها وبين الفنان محمد فؤاد لم يتجاوز حدود الإعجاب خلال فيلم "أمريكا شيكا بيكا".