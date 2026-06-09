الثلاثاء 2026-06-09 03:05 م

اعترافات عاطفية لنجمة عربية تثير الجدل - فيديو

لىلىلى
نهلة سلامة
 
الثلاثاء، 09-06-2026 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة المصرية نهلة سلامة خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، عن تفاصيل من حياتها العاطفية وعلاقاتها بعدد من نجوم الوسط الفني.

اضافة اعلان


وقالت إن الفنان الراحل أحمد زكي كان يحمل لها مشاعر خاصة، مشيرة إلى إعجابها بالفنان محمود حميدة ورغبتها في الزواج منه، إلا أنه اعتبرها “مثل ابنته”.


كما أوضحت أن ما تردد عن وجود قصة حب بينها وبين الفنان محمد فؤاد لم يتجاوز حدود الإعجاب خلال فيلم "أمريكا شيكا بيكا".


وأضافت أنها خاضت عدة تجارب زواج، لكنها لم تجد الشريك المناسب حتى الآن، مؤكدة استمرار اهتمام بعض المعجبين بها.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

باريس تحظر دخول سموتريتش وتفرض إجراءات بحق مستوطنين متورطين بالعنف

عربي ودولي باريس تحظر دخول سموتريتش وتفرض إجراءات بحق مستوطنين متورطين بالعنف

خلال لقائه وفدا من أبناء قضاء العارضة

أخبار محلية العيسوي: عيد الجلوس الملكي يجسد مسيرة بناءٍ لا تعرف التراجع ورسالة وفاء للأردن وأهله

جيلي EX2

أخبار الشركات جيلي EX2 تتصدر فئتها في الأردن وتواصل ترسيخ مكانتها في سوق السيارات الكهربائية

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال

أخبار محلية “الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال

فغفغ

تكنولوجيا سرّ التغيير القادم في أكبر بطولة بالعالم - صورة

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس

عربي ودولي فانس : مصالحنا لا تتطابق تماما مع إسرائيل

قصبصثق

منوعات أمريكا.. ضيف مفاجئ في لحظة زفاف هادئة - صور

الخرابشة: 31,975 شاحنة تعمل في المملكة ونقل البضائع العامة يستحوذ على نحو 65% من القطاع

أخبار محلية الخرابشة: 31,975 شاحنة تعمل في المملكة ونقل البضائع العامة يستحوذ على نحو 65% من القطاع



 
 






الأكثر مشاهدة

 