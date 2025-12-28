اعتزال مبكر وحياة صاخبة.. وداعاً بريجيت باردو أيقونة الجمال وأسطورة السينما الفرنسية

الوكيل الإخباري- توفيت الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاماً في منزلها بجنوب فرنسا، بعد مسيرة فنية طويلة تركت خلالها إرثاً سينمائياً بارزاً.

ولدت باردو في باريس عام 1934، وبدأت حياتها الفنية كعارضة غلاف مجلة في سن 15، ثم انطلقت إلى السينما بعد ارتباطها بزوجها الأول كاتب السيناريو روجيه فاديم. وحققت شهرتها العالمية بفيلم "وخلق الله المرأة" (1956)، بينما قدّم لها جان لوك غودار أفضل أدوارها في فيلم "الاحتقار" (1963).



كما دخلت عالم الغناء، وسجلت أغنية مثيرة للجدل مع سيرج غينسبور عام 1967، لكنها لم تُطرح وقتها. اعتزلت الفن عام 1973، وأسست عام 1986 مؤسسة بريجيت باردو لحماية الحيوانات، ونشطت في جمع التبرعات والدفاع عن حقوق الحيوانات.



تزوجت باردو أربع مرات، وعرفت بمواقفها المثيرة للجدل أحيانًا، بما في ذلك الغرامات التي فُرضت عليها بين 1997 و2008 بسبب التحريض على الكراهية العنصرية وتصريحات مسيئة عن ابنها.