اعتقال "قاتلة" هدى شعراوي - صورة

وأكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن المشتبه بها اعترفت خلال التحقيقات الأولية بارتكابها للجريمة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل جديدة صادمة حول مقتل الفنانة الشهيرة «أم زكي»
-
مقتل نجمة باب الحارة "أم زكي" بظروف غامضة
-
أمل حجازي توجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب
-
وفاة فنان عراقي شهير
-
بعد منشور زينة المثير للجدل.. هل تزوج أحمد عز من مديرة أعماله؟
-
أنجلينا جولي تُخطط لمغادرة أمريكا بحثا عن الخصوصية والأمان
-
ما هي آخر التطورات الصحية للفنانة شيرين؟
-
مليون طلب على تذاكر حفل راشد الماجد في الرياض