الخميس 2026-01-29 11:26 م

اعتقال "قاتلة" هدى شعراوي - صورة

هدى شعراوي
هدى شعراوي
 
الخميس، 29-01-2026 09:41 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات في دمشق عن إلقاء القبض على الخادمة المشتبه بها في قضية قتل الفنانة السورية القديرة هدى شعراوي، بعد تداول أنباء حول تورطها بالجريمة.

وأكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن المشتبه بها اعترفت خلال التحقيقات الأولية بارتكابها للجريمة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة.

