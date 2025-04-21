اعتقال ممثلة تركية شهيرة بتهمة قتل صديقتها بطريقة بشعة - صورة

وذكر موقع صحيفة حرييت أن الجريمة وقعت بعد جدال حاد نشب بين الطرفين، تطوّر إلى قيام أكداغ بطعن صديقتها عدة مرات. وعُثر على الضحية غارقة في دمائها بعد بلاغ من الجيران، إثر فشل أسرتها في التواصل معها.
وبحسب المصادر، وصلت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، لكن تم إعلان وفاة كيراف في المكان. وسارعت الشرطة إلى مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، مما قادها إلى تحديد هوية المشتبه بها والقبض عليها.
وتجري حاليًا التحقيقات الرسمية لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
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