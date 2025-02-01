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اكتساح جماهيري لعمر العبداللات في " مهرجان أمواج العقبة"

جانب من الحفل
جانب من الحفل
السبت، 01-02-2025 11:04 ص
الوكيل الإخباري-   حقق "صوت الأردن"، الفنان عمر العبداللات، أعلى حضور جماهيري في حفله الذي أحياه مساء يوم الخميس، ضمن فعاليات "مهرجان أمواج العقبة"، في مدينة العقبة الساحلية على شاطئ البحر الأحمر.اضافة اعلان


واحتشد جمهور العبداللات، الذي تجاوز خمسة آلاف شخص، قبل ثلاث ساعات من انطلاق الحفل، حيث استمتعوا بالأجواء المميزة على مدار ساعتين، قدّم خلالهما العبداللات باقة من أهم وأشهر أغانيه، التي تفاعل معها الحضور بحماس. وقدّم الحفل الإعلامي هيثم الوكيل والإعلامية ميسون يونس.

وعكس الحفل، الذي نظمته سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون، الشعبية الكبيرة والنجومية الواسعة للفنان العبداللات، حيث قدّم واحدة من أقوى حفلاته وسط حضور جماهيري غير مسبوق، في أجواء من الفرح عمّت أرجاء المكان.

وكان لافتًا ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي في مدينة العقبة، نظرًا لإقامة حفل العبداللات، حيث امتلأت المدينة الساحلية بالوفود السياحية.

يُذكر أن العبداللات قد طرح مؤخرًا أحدث أغانيه العاطفية "أدمنت صوتك"، من كلمات محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور، والتي تصدّرت "ترند الأغاني في منصات التواصل الاجتماعي الخليجية" فور طرحها.



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