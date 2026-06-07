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الأجهزة الامنية المصرية تلقي القبض على مذيعة شهيرة

الإعلامية المصرية جولي أمين
الإعلامية المصرية جولي أمين
 
الأحد، 07-06-2026 07:19 م

الوكيل الإخباري-   ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المذيعة جولي أمين وذلك على خلفية تورطها في قضية رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ.

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ووفقا للمعلومات الأولية جاء التحفظ على جولي أمين أثناء محاولتها تسجيل أو نقل ملكية سيارة رانج روفر كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ إلى اسمها.

و جولي أمين إعلامية مصرية معروفة تقدم برنامج "النص الحلو" على قناة الحدث اليوم، وهي شقيقة النائبة هند جوزيف أمين، حيث اشتهرت ببرامجها الاجتماعية والترفيهية، وكانت قد أعلنت سابقاً دعمها العلني لصبري نخنوخ في بعض المنشورات.

وتأتي هذه التطورات ضمن التحقيقات الجارية في قضية المشاجرة التي وقعت داخل أحد معارض السيارات بالتجمع الخامس، والتي أدت إلى حبس صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تجديد الحبس لاحقا.

وأعلنت النيابة العامة المصرية قرارات جديدة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"واقعة البلطجة بالتجمع الخامس" تضمنت التحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهم صبري نخنوخ وآخرين.

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي اليوم إن التحقيقات المالية الموازية للتحقيقات الجنائية كشفت عن نشاط إجرامي يتعلق بغسل الأموال المتحصل عليها من أنشطة إجرامية، واستخدام أساليب إجرامية متعددة لإخفاء مصادرها وطبيعتها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين، وتشمل: الأموال المنقولة والأسهم والسندات والحسابات البنكية والودائع والأصول العقارية والسيارات والمحافظ الإلكترونية والأصول الأخرى.

 
 


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