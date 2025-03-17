الأحداث تتصاعد في الحلقة 18 من "المداح 5": صراع مع القوى الخفية

الوكيل الإخباري- تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحلقة 18 من مسلسل "المداح 5" بعد عرضها على منصة "شاهد"، حيث اشتعلت التعليقات على تويتر (X)، مع تساؤلات حول شخصية ناصرة وما إذا كانت "ساحرة" أو "ملبوسة"، مشيدين بالأجواء الغامضة والمثيرة.

اضافة اعلان



أحداث الحلقة 18: الحلقة بدأت بفلاش باك يكشف سيطرة ست الحسن (غادة عادل) على زوجة الشيخ جاد (حمادة هلال)، وتهديدها له بعبارة غامضة: "هتروح مكان ما جالك النداء، بس اللي هتعرفه هناك هتيجي به ليا!"، مما يثير الفضول حول ما سيحدث لاحقًا.



في الحاضر، يواجه صابر (حمادة هلال) نائلة (جوري بكر) المتجسدة في هيئة ناصرة، بينما يظهر له السيد كامل (أحمد بدير) في هيئة والده، محاولًا إقناعه أنه يقف إلى جانبه ضد نائلة. لكن الشكوك تبدأ بالتسلل إلى صابر حول هذه الشخصية.



من جهة أخرى، تحاول لبنى (غادة عادل) وقارون خداع رحاب (هبة مجدي) مجددًا، لكن رحاب ترفض الانصياع لهما. كما يسعى الملك الأحمر للسيطرة على أحد الرجال وإدخاله إلى عالم الجن عبر تسليم روحه.

مفاجآت الحلقة: تزداد الأجواء غموضًا عندما تحاول لبنى زيارة منزل صابر وإقناع رحاب بالعودة للعمل، لكن منال (دنيا عبد العزيز) تشعر أن هناك شيئًا غامضًا حول لبنى، مما يزيد التوتر.



كما تكشف كريستين الراهبة عن هويتها لصابر، مؤكدة أنها أكبر السبع بنات وأنها كانت تعرف جده، فيما تحاول تاج (يسرا اللوزي) طمأنة صابر بأنها تراقب كل من يخصه.



وفي مفاجأة الحلقة الكبرى، يظهر السيد كامل مرة أخرى، متجسدًا في هيئة والد صابر، لكن هذه المرة لوالدته، محاولًا تضليلها مما يرفع من حدة التشويق.