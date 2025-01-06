الأردني هاشم الرقاد الأقرب للقب xfactor

وخرج من حلقة أمس الأحد نصف النهائية، المتسابقين العراقي برهم الديواني والكويتي ناصر المشاري ، ليتبقى الى جانب الأردني هاشم الرقاد كل من المشارك السعودي مجيد خالد والسوري عبد الرحيم الحلبي في الحلقة النهائية .
وكان الشاب الرقاد وهو الأردني الوحيد المشارك في البرنامج ، نافس الى جانب ٨٠ مشاركا من المواهب العربية الشابة ، وتمكن بصوته المميز واحساسه العالي من لفت انتباه لجنة التحكيم والجماهير العربية التي تابعت البرنامج واشادت بأدائه المميز خلال المراحل السابقة .
وتمنى الرقاد من النشامى الأردنيين وكل المحبين في ارجاء الوطن العربي تكثيف التصويت له في المرحلة الأخيرة للفوز بلقب اكس فاكتور من خلال ارسال رقم المشترك (x7 ) برسالة نصية على الرقم 90839 عبر شبكة اورانج او الاتصال على الأرقام
0088216900666
008821622774777
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