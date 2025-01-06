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الأردني هاشم الرقاد الأقرب للقب xfactor

الفنان الأردني هاشم الرقاد
الفنان الأردني هاشم الرقاد
الإثنين، 06-01-2025 10:23 ص
الوكيل الإخباري-   تجاوز الأردني هاشم الرقاد مرحلة نصف النهائي في برنامج Xfactor للمواهب الغنائية الذي يبث عبر تلفزيون دبي ليبلغ مرحلة الحسم النهائية يوم الاحد المقبل .اضافة اعلان


  وخرج من حلقة أمس الأحد نصف النهائية، المتسابقين العراقي برهم الديواني والكويتي ناصر المشاري ، ليتبقى الى جانب الأردني هاشم الرقاد كل من المشارك السعودي مجيد خالد والسوري عبد الرحيم الحلبي في الحلقة النهائية .

وكان الشاب الرقاد وهو الأردني الوحيد المشارك في البرنامج ، نافس  الى جانب  ٨٠ مشاركا  من المواهب العربية الشابة ، وتمكن بصوته  المميز  واحساسه العالي من لفت انتباه لجنة التحكيم والجماهير  العربية التي تابعت البرنامج واشادت  بأدائه المميز   خلال المراحل السابقة .

وتمنى الرقاد من النشامى الأردنيين وكل المحبين في ارجاء الوطن العربي تكثيف التصويت له في المرحلة الأخيرة  للفوز بلقب اكس فاكتور من خلال ارسال رقم المشترك  (x7 ) برسالة نصية على الرقم 90839 عبر شبكة اورانج او الاتصال على الأرقام 
0088216900666
008821622774777
 
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