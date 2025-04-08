الأضخم في التاريخ.. انتهاء تصوير فيلم "الكلاب السبعة"

الوكيل الإخباري- أعلن المستشار تركي آل الشيخ عبر "إكس" عن انتهاء تصوير فيلم "The Seven Dogs" بعد 10 أشهر من العمل في الرياض، مؤكدًا أنه يعد "أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ".

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وأشار آل الشيخ إلى أن الفيلم يضم مجموعة من النجوم البارزين مثل كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ناصر القصبي، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي، ومنة شلبي. وأضاف أن هذا هو أول فيلم يتم تصويره في استوديوهات "الحصن Big Time".



كما كشف آل الشيخ عن خمسة مشاريع سينمائية جديدة بمعايير عالمية، من بينها فيلم "معركة اليرموك: خالد بن الوليد" الذي سيُعرض باللغة الإنجليزية ويُسلط الضوء على البطولات العربية. بالإضافة إلى فيلم عن الجيش السعودي وآخر عن مكافحة المخدرات.



ومن بين المشاريع المثيرة أيضًا، فيلم "البوليفارد" للمخرج السعودي محمد الملا، الذي سيجمع بين النجوم السعوديين والإنتاج العالمي، بالإضافة إلى فيلم الرعب "قصر الضباب" الذي سيجمع بين النجوم السعوديين وفنانين عالميين.