"الألم أكبر من أن يُحتمل".. ماجدة الرومي تؤجل حفلاتها

الوكيل الإخباري- أصدرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بياناً عبر حسابها على "إكس"، أعلنت فيه تأجيل حفلاتها التي كانت مقررة على جدول حفلات دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عمان بتاريخ 17 و18 و19 أكتوبر (تشرين الأول)، تزامناً مع الأحداث الجارية في لبنان.

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وجاء بيان الرومي على النحو التالي: "لما كان الألم أكبر من أن يُحتمل، والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قرّرت السيدة ماجدة الرومي تأجيل حفلاتها التي كانت مقررة على جدول حفلات دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عمان بتاريخ 17 و18 و19 أكتوبر (تشرين الأول)، متمنّية أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وأن تكون لنا حياة أفضل وأجمل، نستحقها ويستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام".