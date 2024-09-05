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"الإسكندرية المسرحي" يطلق اسم أحمد السقا على دورته الحالية

أحمد السقا
أحمد السقا
الخميس، 05-09-2024 12:30 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" عن إطلاق اسم الفنان أحمد السقا على الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، حيث ستحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر (أيلول) الحالي.

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وقال رئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن إن أحمد السقا يُعتبر واحداً من رموز الفن المصري المعاصر وصاحب تاريخ كبير في الدراما بمختلف أنواعها، ويعد من أهم نجوم التمثيل في مصر، حيث بدأ مسيرته الفنية في المسرح، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم عدة مسرحيات هامة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في تاريخ الفن المصري.


وأكد أحمد سمير، مدير المهرجان، أن "الهدف الرئيسي للمهرجان هو تقديم تجربة مسرحية فريدة تركز على الإبداع دون قيود إنتاجية، وينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أعمال فنية تتماشى مع الواقع وتتحاور مع قضاياه".

 

 

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