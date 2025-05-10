الإطلالة الأولى لعاصي الحلاني بعد طلاق ابنته ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

وقد لاقت الإطلالة إعجاب متابعيه، الذين أثنوا على الأغنية التي أصبحت "ترند" في الفترة الأخيرة.
يُذكر أن هذه هي الإطلالة الأولى لعاصي الحلاني بعد إعلان انفصال ابنته الفنانة ماريتا عن زوجها المنتج كميل أبي خليل، وهو الخبر الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الفنية.
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