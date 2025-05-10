الإطلالة الأولى لعاصي الحلاني بعد طلاق ابنته ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

الوكيل الإخباري- نشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام، حيث ظهر وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "قالوا جن جنوني".

اضافة اعلان



وقد لاقت الإطلالة إعجاب متابعيه، الذين أثنوا على الأغنية التي أصبحت "ترند" في الفترة الأخيرة.



يُذكر أن هذه هي الإطلالة الأولى لعاصي الحلاني بعد إعلان انفصال ابنته الفنانة ماريتا عن زوجها المنتج كميل أبي خليل، وهو الخبر الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الفنية.

View this post on Instagram A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial)