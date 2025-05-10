السبت 2025-05-10 11:40 ص
 

الإطلالة الأولى لعاصي الحلاني بعد طلاق ابنته ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

ثبثب
عاصي الحلاني
 
السبت، 10-05-2025 09:19 ص

الوكيل الإخباري-  نشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام، حيث ظهر وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "قالوا جن جنوني".

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وقد لاقت الإطلالة إعجاب متابعيه، الذين أثنوا على الأغنية التي أصبحت "ترند" في الفترة الأخيرة.


يُذكر أن هذه هي الإطلالة الأولى لعاصي الحلاني بعد إعلان انفصال ابنته الفنانة ماريتا عن زوجها المنتج كميل أبي خليل، وهو الخبر الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الفنية.

 

 

لبنان 24

 
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