الإعلامي داني حداد يكشف تفاصيل معركته مع المرض - فيديو

الوكيل الإخباري- تحدث الإعلامي اللبناني داني حداد عن إصابته بالسرطان، مشيرًا إلى أنه اكتشف المرض في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2022.



وقال خلال حلوله ضيفًا على برنامج “Behind the Mirror” مع رانيا زيادة أشقر إن حالته كانت سيئة جدًا في البداية، وإن الطبيب أخبره بأنه قد يفارق الحياة في أي لحظة.



وأضاف أنه عاد إلى منزله ليودّع أولاده دون أن يعلموا بمرضه، ثم دخل المستشفى لاحقًا للعلاج. وذكر أن صديقًا زاره وقدّم له “تخيرة” من مار شربل في تلك الفترة.



وأوضح حداد أن فحصًا لاحقًا غيّر نتائج التشخيص، مؤكدًا أنه اليوم في مرحلة التعافي والحمد لله على طريق الشفاء.

اضافة اعلان