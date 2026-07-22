الإعلان رسمياً عن موعد طرح ألبوم عمرو دياب "حبيتك"

ويُعد "حبيتك" الألبوم رقم 38 في مسيرة عمرو دياب، ويواصل من خلاله تعاونه مع شركة "سوني ميوزيك" للعام الثاني على التوالي.
بالتزامن مع طرح الألبوم، يستعد عمرو دياب لإحياء أول حفل له في تركيا يوم 2 أغسطس، يليه حفل في الساحل الشمالي بمصر يوم 7 أغسطس.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة فنان عربي شهير وسط غموض عن الأسباب
-
الموت يوجع فنانًا لبنانيًا شهيرًا بأقرب الناس إليه.. وتأجيل حفله المنتظر
-
هل تقترب ياسمين عبدالعزيز من القفص الذهبي مجددًا؟
-
أحمد سعد يغني بالإسبانية.. وشريكته الجديدة تحيّر الجمهور - فيديو
-
محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة قبل طرحها - فيديو
-
ظهر بشكل مختلف تماماً.. نجم عالمي يفاجئ جمهوره - صورة
-
فضل شاكر يعيش في عزلة تامة بعد مغادرته إلى قطر
-
وفاة ممثلة شابة بحادث سير مروّع - صورة