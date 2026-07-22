الإعلان رسمياً عن موعد طرح ألبوم عمرو دياب "حبيتك"

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الوكيل الإخباري- يترقب جمهور الفنان المصري عمرو دياب طرح ألبومه الجديد "حبيتك"، بعدما أعلن الشاعر تامر حسين أن الألبوم سيصدر الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء. اضافة اعلان





ويُعد "حبيتك" الألبوم رقم 38 في مسيرة عمرو دياب، ويواصل من خلاله تعاونه مع شركة "سوني ميوزيك" للعام الثاني على التوالي.



بالتزامن مع طرح الألبوم، يستعد عمرو دياب لإحياء أول حفل له في تركيا يوم 2 أغسطس، يليه حفل في الساحل الشمالي بمصر يوم 7 أغسطس.





