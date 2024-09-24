"البحث عن عُلا 2".. مسلسل عن سيرة هند صبري الذاتية

الوكيل الإخباري- بعدما نجح الجزء الأول، تستعد هند صبري وفريق مسلسل "البحث عن عُلا" للجزء الثاني الذي سيعرض في 26 سبتمبر (أيلول) الجاري.

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قالت التونسية هند صبري إن علا عبدالصبور في "البحث عن عُلا" تمثل ترجمة لسيرتها الذاتية، مشيرةً إلى حرصها على نقل أحاسيسها وجمع مشاكلها الشخصية وكيفية مواجهتها للتحديات في دور "علا".

وأشارت هند، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الجزء الثاني، إلى أن المسلسل يشهد تطورًا كبيرًا في شخصياته وأحداثه، وتصبح فيه عُلا أكثر نضجًا ومسؤولية.



قصة العمل

المسلسل يتكون من 6 حلقات، ويتناول رحلة علا عبدالصبور، دكتورة صيدلانية انفصلت عن زوجها. لمواكبة تطورات الحياة، تكتشف نفسها وتسعى للحب من جديد، بجانب حرصها على مراعاة مسؤولياتها الكثيرة.



وتصف هند صبري المسلسل بالصعب مقارنةً مع مسلسل "مفترق طرق"، مُعللةً ذلك بالتزامها فيه بجوانب عدة مثل الكتابة والتمثيل والتصوير والمونتاج على مدار سنتين ونصف.



عُلا في باريس

واحتضنت باريس تصوير الجزء الثاني من العمل، الذي أنتجته وساهمت في تأليفه. وقالت صبري إن القصة فرضت تصويره في فرنسا. وحرص فريق العمل على الترويج لتصويره في باريس، حيث علقت هند صبري على صور نشرتها نتفليكس من باريس، قائلةً: "ليست إيميلي وحدها" في إشارة إلى مسلسل نتفليكس الشهير "إيميلي في باريس". بدوره، نشر الممثل محمود الليثي لقطات مصورة عبر حسابه على إنستغرام، قائلاً: "تفتكروا علا ومونتي بيعملوا إيه في باريس؟".



ظافر العابدين

ويشارك الممثل ظافر العابدين في المسلسل في دور "كريم عابد". وقالت صبري إن صداقتهما التي تمتد منذ 12 عامًا سهلت مشاركته في العمل. وعن ظافر العابدين، قالت هند صبري إنه متواضع، وغير مهووس بـ "النجم الأوحد" الذي يرفض المشاركة في أعمال لا تكون من بطولته المطلقة. وأوضحت هند صبري أن شخصية "كريم عابد" تتطابق بشكل كامل مع ظافر العابدين، من حيث الكاريزما والوسامة وإتقان اللغة.



يشارك في العمل إلى جانب هند صبري وظافر العابدين، سوسن بدر وهاني عادل وطارق الإبياري وندى موسى ومحمود الليثي، وهو من تأليف مها الوزير وغادة عبدالعال، وإخراج هادي الباجوري.