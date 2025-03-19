التطورات الحاسمة في الحلقة 18 من مسلسل "فهد البطل"

في الوقت نفسه، قررت فايزة الشبح التكفل بمصاريف علاج راوية، ولكن تتصاعد التوترات بين غلاب وتوفيق التمساح بسبب زواج آسيا، لينتهي النقاش بمفاجأة مدوية: توفيق يتلقى اتصالًا يخبره بأن شحنة المخدرات الأخيرة وقعت في قبضة الشرطة بقيادة عمرو، ابن غلاب، ما يهدد مافيا المخدرات ويزيد من خطورة الموقف.
على الجانب الآخر، يواصل فهد تحقيقاته ويذهب مع كناريا إلى منزل شوقي بعد أن شك في دوره في القضية، ليكتشف أنه غادر المكان وباع الشقة، مما يزيد من الغموض حول تورطه في الأحداث.
في مفاجأة أخرى، يحذر توفيق غلاب من تصرفات ابنه عمرو، مهددًا بشكل غير مباشر بقتله في حال استمر في مكافحة المخدرات. هذه التهديدات تثير غضب غلاب، خاصة بعد أن يعيره توفيق بماضيه الدموي وتورطه في مقتل والدته وأخيه حماد، مما يعزز الصراع بين الشخصيات.
وفي تطور آخر، يبدأ فهد الحديث مع ريكو حول زواجه من راوية، ليكتشف أن ريكو لم يعد متحمسًا للفكرة بعد عملها في البار. المفاجأة الكبرى تكون حين يدخل نادر التمساح ويطلب يد راوية، التي توافق على مضض، بينما يطلب فهد مهلة للتفكير في كيفية الحصول على حق راوية أولًا.
في الوقت الذي يبدأ فيه غلاب في التفكير جديًا في مستقبل ابنه عمرو، يقوم بتخطيط لإبعا
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