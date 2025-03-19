التطورات الحاسمة في الحلقة 18 من مسلسل "فهد البطل"

الوكيل الإخباري- تواصل الحلقة 18 من مسلسل "فهد البطل" تقديم المفاجآت والتطورات المثيرة التي تزيد من تعقيد الأحداث. تبدأ الحلقة باكتشاف فهد أن الرسالة التي تورطت في حادثة راوية قد أُرسلت من هاتف كناريا، ما يدفعه لمواجهتها بكل حزم. إلا أن الأمور تتصاعد أكثر حين تقوده الرسالة إلى نادر التمساح، الذي ينفي أي علاقة له بالقضية ويؤكد أن هناك من يحاول الإيقاع بين الأطراف.

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في الوقت نفسه، قررت فايزة الشبح التكفل بمصاريف علاج راوية، ولكن تتصاعد التوترات بين غلاب وتوفيق التمساح بسبب زواج آسيا، لينتهي النقاش بمفاجأة مدوية: توفيق يتلقى اتصالًا يخبره بأن شحنة المخدرات الأخيرة وقعت في قبضة الشرطة بقيادة عمرو، ابن غلاب، ما يهدد مافيا المخدرات ويزيد من خطورة الموقف.



على الجانب الآخر، يواصل فهد تحقيقاته ويذهب مع كناريا إلى منزل شوقي بعد أن شك في دوره في القضية، ليكتشف أنه غادر المكان وباع الشقة، مما يزيد من الغموض حول تورطه في الأحداث.



في مفاجأة أخرى، يحذر توفيق غلاب من تصرفات ابنه عمرو، مهددًا بشكل غير مباشر بقتله في حال استمر في مكافحة المخدرات. هذه التهديدات تثير غضب غلاب، خاصة بعد أن يعيره توفيق بماضيه الدموي وتورطه في مقتل والدته وأخيه حماد، مما يعزز الصراع بين الشخصيات.



وفي تطور آخر، يبدأ فهد الحديث مع ريكو حول زواجه من راوية، ليكتشف أن ريكو لم يعد متحمسًا للفكرة بعد عملها في البار. المفاجأة الكبرى تكون حين يدخل نادر التمساح ويطلب يد راوية، التي توافق على مضض، بينما يطلب فهد مهلة للتفكير في كيفية الحصول على حق راوية أولًا.



في الوقت الذي يبدأ فيه غلاب في التفكير جديًا في مستقبل ابنه عمرو، يقوم بتخطيط لإبعا ده عن الداخلية لحمايته من تداعيات الأحداث. كما أن كناريا تشك في ولاء أختها وتواجهها مباشرة، لكن ولاء تنكر كل شيء. أما فايزة، فتتعرض لصدمة كبيرة بعد أن تجد جواز سفر ضياء بين أغراضه، ما يثير قلقها بشأن كذب ضياء حول سفره.

وفي النهاية، يقرر نادر التمساح البحث عن صاحب الرقم الذي استغل اسمه في حادثة راوية، ويقوم بتسليم المعلومات إلى فهد، الذي يقرر أنه حان وقت الانتقام.