التعاون الأول بين نادين نسيب نجيم وظافر العابدين في دراما رمضان 2026

ويُعد العمل من أوائل المسلسلات التي تنطلق هذا الموسم، ليشكل بداية مبكرة لسباق دراما رمضان 2026، وسط ترقب جمهور الدراما العربية، خاصة بعد غياب نادين عن رمضان الماضي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "2024".
التحضيرات جارية بوتيرة مكثفة، مع اجتماعات يومية بين بطلي العمل وفريق الإنتاج لوضع اللمسات الأخيرة قبل التصوير.
