"الجنرال" يعود إلى سوريا بعد سقوط الأسد

الوكيل الإخباري- عاد النجم السوري مكسيم خليل إلى وطنه ليحتفل بسقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، منهياً غياباً قسرياً استمر 12 عاماً بسبب معارضته السياسية للنظام الحاكم وقتها.

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وعبّر خليل، الذي لعب دور بشار الأسد في مسلسل ابتسم أيها الجنرال، عن سعادته في مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة وصوله إلى سوريا. ووجّه تهنئة إلى الشعب السوري قائلاً: "مبروك لكم أنتم، مبروك"، وفي الخلفية يمكن سماع أغنية الفنانة أصالة: ارفع صوتك فوق إنت سوري حرّ.



ونشر الصحافي هادي العبدالله مقطع الفيديو مرفقاً بتعليق: "عاد الجنرال مبتسماً... مكسيم خليل في دمشق بعد غياب 12 عاماً"، وظهر فيه وهو يمزح مع مكسيم قائلاً: "تفضّل سيادة الرئيس". وجاءت هذه العبارة في إشارة إلى تجسيده شخصية الأسد في المسلسل.



مسلسل ابتسم أيها الجنرال

المسلسل الذي عُرض للمرة الأولى في رمضان 2023، تم تصويره في تركيا، وشارك فيه غالبية من الممثلين المعارضين للنظام السوري. تناول العمل في 30 حلقة من كتابة سامر رضوان، صراعاً على السلطة بين الرئيس وشقيقه الأصغر عاصي، قائد أركان الجيش.



العمل سلط الضوء على مؤامرات القصر، والتدخل في سياسات دولة مجاورة، واعتقال المعارضين، ، وهي تفاصيل عكست أداء عائلة الأسد التي حكمت البلاد بقبضة حديدية.



أداء الشخصيات

جسّد مكسيم خليل شخصية فرات، رئيس الدولة، متقمصاً ملامح بشار الأسد. وعلى غرار الأخير، يخلف فرات والده في الرئاسة رغم صغر سنه.



أدّى عبد الحكيم قطيفان دور مدير الاستخبارات النافذ، مستوحياً الشخصية من العقل المدبّر في النظام.

جسّدت سوسن إرشيد شخصية سامية، شقيقة الرئيس المتمردة، في تشابه مع بشرى الأسد.



وقال المخرج عروة محمد لوكالة فرانس برس: "إنه عمل درامي وليس وثائقياً"، وأضاف: "تكمن أهميته في فهم آلية عمل الديكتاتوريات وأساليب الاستبداد والانقلاب على القانون والدستور. يمكن للمشاهد العربي أن يُسقط شخصيات المسلسل على أي نظام استبدادي في المنطقة".



المسلسل استوحى أحداثه من حقبتين:

الصراع في الثمانينيات بين حافظ الأسد وشقيقه رفعت، الذي انتهى منفياً.



التنافس بين بشار الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري.



أثار المسلسل جدلاً واسعاً بسبب إسقاطاته السياسية، مع تركيزه على شخصيات مستوحاة من الواقع، مثل زوجة الرئيس ودورها المتزايد، في إشارة ضمنية إلى أسماء الأسد، ورجل أعمال فاسد شُبّه برامي مخلوف، الذي تقلّص نفوذه لصالح شخصيات مقربة من عائلة الأسد.