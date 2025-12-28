الحبس والغرامة لمها الصغير في قضية سرقة تصاميم فنية لفنانين أجانب

وتعود اللوحات الستة محل النزاع لفنانين معاصرين من الدنمارك وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. وكشفت التحقيقات أن بعض هذه الأعمال تم تحميلها عن طريق الخطأ من الإنترنت خلال إعداد برنامج "معكم منى الشاذلي"، وأن المتهمة أنكرت ارتكاب أي مخالفة متعمدة.
وفي إطار الإجراءات التنظيمية، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر لمخالفتها معايير المجلس وأكواد البث.
