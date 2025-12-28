الأحد 2025-12-28 03:33 م

الحبس والغرامة لمها الصغير في قضية سرقة تصاميم فنية لفنانين أجانب

للا
مها الصغير
الأحد، 28-12-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، لمدة شهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بعد اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية وعرض لوحات فنية لفنانين أوروبيين على أنها من أعمالها.

اضافة اعلان


وتعود اللوحات الستة محل النزاع لفنانين معاصرين من الدنمارك وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. وكشفت التحقيقات أن بعض هذه الأعمال تم تحميلها عن طريق الخطأ من الإنترنت خلال إعداد برنامج "معكم منى الشاذلي"، وأن المتهمة أنكرت ارتكاب أي مخالفة متعمدة.


وفي إطار الإجراءات التنظيمية، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر لمخالفتها معايير المجلس وأكواد البث.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ع8

فيديو منوع مقطع متداول لمعلّم سعودي نال انتشارًا واسعًا لإبداعه في الرسم على اللوح في الصف وبأدوات بسيطة

ف

فيديو منوع الداعية مصطفى حسني: احرص على هذا الدعاء

فل

فيديو منوع مشهد لافت في الحرم المكي: حمامة تتخذ رأس معتمر ملجأً آمناً 🕊️

لا

طب وصحة هل يصبح الثوم بديلًا لغسول الفم؟

خلال لقائه لناشطات مجتمعيات

أخبار محلية العيسوي: التلاحم الوطني وحكمة الملك ركيزة صلبة للمؤسسية الوطنية

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 138 ألف حبّة مخدرة

سامسونج تحقق أول اعتماد عالمي لخفض الانبعاثات الكربونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات سامسونج تحقق أول اعتماد عالمي لخفض الانبعاثات الكربونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

14

طب وصحة ترند "البيتزا الباردة" على تيك توك.. هل يقلل من ارتفاع السكر في الدم؟



 






الأكثر مشاهدة