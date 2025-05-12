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الحقيقة الكاملة.. بيان ناري من أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي

لا اى
الفنان الراحل محمود عبد العزيز
 
الإثنين، 12-05-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   في تطور جديد للنزاع القضائي بين الإعلامية بوسي شلبي وورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، أصدر نجلا الفنان، محمد وكريم محمود عبد العزيز، بياناً مطولاً كشفا فيه أن والدهما كان قد انفصل عن بوسي شلبي رسميًا منذ عام 1998، مؤكدين أنها ظلت تظهر معه فقط كـ"مديرة أعماله" حتى وفاته في 2016.

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وردّت بوسي شلبي عبر محاميها بأنها ظلت زوجته قانونياً حتى وفاته، وقدّمت وثائق رسمية لدعم موقفها، إلا أن الورثة أشاروا إلى أن حصر الإرث عام 2017 خلا من أي ذكر لزوجة أو موصى له آخر، كما أنها لم تطالب بأي حقوق ميراث طوال سبع سنوات بعد وفاته.


وفي عام 2023، رفعت شلبي دعوى لإثبات رجعة عن الطلاق، لكن المحكمة رفضت الدعوى في نوفمبر 2023، وأيّد الاستئناف الحكم في أبريل 2024. كما رفضت المحكمة التمساً لإعادة النظر في فبراير 2025، ما عزز موقف الورثة.


بوسي شلبي لم تتوقف، بل اتهمت المأذون بتزوير توقيع الفنان، إلا أن النيابة حفظت التحقيق في مايو 2025 بعد تأكيد صحة التوقيع.


الورثة قرروا كسر صمتهم الإعلامي بعد أن اتهمتهم شلبي عبر بيان رسمي بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض، مؤكدين احترامهم للجميع، لكنهم "لن يصمتوا عن أي إساءة لسمعة والدهم".


في المقابل، أكدت بوسي شلبي أن المعركة القانونية لم تُحسم بالكامل، وأن هناك مسارات قضائية أخرى ما زالت قيد النظر، مشيرة إلى أنها ستُفصح عن المزيد في الوقت المناسب.

 

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