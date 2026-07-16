الحكم بالمؤبد على دكتور فود.. تعرف على تهمته

وشمل الحكم كلا من: كمال عباس رمضان (سوري، موقوف وجاهيا)، وأحمد دولف اليوسف (سوري، موقوف غيابيا)، وعبد الكريم زاهر السالم (سوري، موقوف وجاهيا)، وحسن عطية دياب (موقوف غيابيا)، إضافة إلى محمد عبد الله العلي وجورج حنا ديب.
وجاء تجريمهم استنادا إلى المادة 150 من قانون المخدرات، مع تغريم كل منهم 120 مليون ليرة لبنانية، وتجريد المحكوم عليهم غيابياً من حقوقهم المدنية.
وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي قد اتهم "دكتور فود" وشركته "دكتور فود وورد وايد" و10 آخرين بتصنيع مخدرات من حشيشة الكيف وتوضيبها ضمن منتجات البسكويت، وشحنها من لبنان إلى الخارج عبر تركيا، مستغلين اسم الشركة وشهرتها العالمية في ترويج المخدرات والاتجار بها.
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