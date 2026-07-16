الحكم بالمؤبد على دكتور فود.. تعرف على تهمته

الوكيل الإخباري - حكمت محكمة جنايات جبل لبنان غيابيا على جورج حنّا ديب الملقب بـ"دكتور فود" وعدد من أعوانه بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد إدانتهم بتصنيع وتهريب المخدرات.



وشمل الحكم كلا من: كمال عباس رمضان (سوري، موقوف وجاهيا)، وأحمد دولف اليوسف (سوري، موقوف غيابيا)، وعبد الكريم زاهر السالم (سوري، موقوف وجاهيا)، وحسن عطية دياب (موقوف غيابيا)، إضافة إلى محمد عبد الله العلي وجورج حنا ديب.

اضافة اعلان



وجاء تجريمهم استنادا إلى المادة 150 من قانون المخدرات، مع تغريم كل منهم 120 مليون ليرة لبنانية، وتجريد المحكوم عليهم غيابياً من حقوقهم المدنية.